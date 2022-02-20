Süper Lig'de sezon başında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, özellikle Galatasaray derbisinde attığı golün ardından taraftarların sevgilisi haline gelmişti.
FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa devleri Miguel Crespo'nun peşini bırakmıyor!
Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Miguel Crespo'ya Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. Portekizli orta saha oyuncusuna Atletico Madrid ve Everton'ın ardından bir takım daha talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fotomaç'tan Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre; gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan ancak Avrupa kadrosuna ismi yazılamayan Miguel Crespo, kısa süre içerisinde takımdan ayrılabilir.
Fransa doğumlu olan Portekizli futbolcu, sezon sonunda doğduğu şehrin takımına transfer olabilir. Fransız basınına yansıyan habere göre Atletico Madrid'in ardından Olympique Lyon da Miguel Crespo'ya talip oldu.