Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getirmişti.
Fenerbahçe’nin yıldızına Avrupa’dan 2 teklif!
Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de eski teknik direktör Vitor Pereira'nın yoğun ısrarları sonucu kadroya katılan genç oyuncuya talip var. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Everton ve Atletico Madrid devre arası transfer döneminde sarı-lacivertlilerin yetenekli orta saha oyuncusu için teklifte bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan ve 3'lü savunma oynatması nedeniyle sürekli eleştiri oklarının hedefi olan Portekizli hocayla yollar ayrılmıştı.
Pereira, bu sezon başında Fenerbahçe'ye Kim Min-jae ve Crespo gibi 2 önemli scouting transferi yaptırmıştı.