Perşembe gecesi Avrupa Konfederasyon Ligi'nde Kadıköy'de Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe iddialı olduğu son kulvarda da havlu atmanın eşiğine gelirken Sarı- Lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç yönetimini dakikalarca istifaya davet etmişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da kupa da yok umut da! UEFA sıralaması...
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon da taraftarlarını hüsrana uğratan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de kendi sahasında Slavia Prag'a boyun eğdi. Ali Koç'un önderliğinde geçirilen bir başarısız sezonun daha ardından camia isyan bayrağını çekti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
F.Bahçeli taraftarların tepkisi sanal alemde de devam ederken Kanarya, Koç dönemindeki bir başarısızlığa daha imza attı. Fenerbahçe, UEFA klasmanında 56 sıra birden gerileyerek 101. sıraya inmiş durumda.
Fenerbahçe, Ali Koç göreve geldiğinde 45. sıradaydı. Ali Koç döneminde futbolda "Sıfır kupa" sendromu devam ederken, takımın ortaya koyduğu içler acısı futbol gelecek için de umut vermiyor. Aziz Yıldırım döneminde en kötü zamanında ligde şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, şimdilerde ise haftalar öncesinden ligde havlu attı.