Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan süreçte 9 lig maçında 9 puan alarak Beşiktaş derbisi sonrası görevden ayrılmıştı.
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal Vitor Pereira'yı geçebilir! İşte o istatistik
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, gözünü Hatayspor karşılaşmasına dikti. Son 5 lig maçında 8 puan toplayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bugünkü karşılaşmayı kazanması durumunda, son 6 lig maçında 9 puan toplayan Vitor Pereira'nın performansını geçecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 06:40
Bu 9 puanın tamamı Portekizli hocanın son 6 lig maçında toplandı. Pereira'nın sonunu getiren süreç sonrası sarı-lacivertli ekipte göreve İsmail Kartal getirildi.
60 yaşındaki teknik adam, görevde bulunduğu 5 lig karşılaşmasında 8 puan topladı (2G 2B-1M). Kartal eğer bugün oynanacak Hatayspor mücadelesini kazanırsa, 6. lig maçında 11 puan elde etmiş olacak.