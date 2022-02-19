Gökhan Gönül ile yollarını ayırdıktan sonra sağ bek bölgesi için elinde sadece Nazım Sangare'yi bulunduran ve bu bölge için transfer yapamayan Fenerbahçe, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sağ bek bölgesi yapılan transfer çalışmalarında son anda iptal olan bir transfer görüşmesi ortaya çıktı.