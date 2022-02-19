Ligde zirvenin 20 puan gerisine düşen, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen, önceki gün de UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarların ortak görüşü kötü giden sezonun tek karının Arda Güler olması yönünde.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftarlar Arda Güler'i istiyor! Slavia Prag maçında...
Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, son olarak UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a mağlup oldu. Sarı lacivertli taraftarlar maç sonrası yönetimi ve takımı eleştirirken, alkış toplayan ender oyunculardan birisi de Arda Güler oldu. İşte detaylar...
Henüz 16 yaşında olan ve 25 Şubat'ta 17 yaşına girecek olan Arda Güler, Slavia Prag karşısında görev aldığı uzatmalar dahil 20 dakikalık periyodda milyonlarca Fenerbahçelinin kalbine taht kurmayı başardı.
Hürriyet'te yer alan habere göre duran topları kullanmak için büyük istek gösteren genç yıldızın özellikle Fenerbahçe'nin kendi köşe gönderi yakınlarında yaptığı topuk çalımı ve Ferdi Kadıoğlu'na çıkarttığı pas görüntülenme rekorları kırarken, taraftarların büyük çoğunluğu takımın yeni fenomeni olarak Arda Güler'i gördüklerini sosyal medya üzerinden paylaştılar.