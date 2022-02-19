FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftarlar Arda Güler'i istiyor! Slavia Prag maçında...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, son olarak UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a mağlup oldu. Sarı lacivertli taraftarlar maç sonrası yönetimi ve takımı eleştirirken, alkış toplayan ender oyunculardan birisi de Arda Güler oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 12:38