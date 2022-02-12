Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Uzun süreli sakatlığının ardından ilk kez forma şansı bulan genç file bekçisi, "Uzun bir sakatlık sürecinden sonra döndüm demeyelim, kaldığım yerden devam ediyorum. Benim için zor bir süreçti ama profesyonel bir oyuncu olarak her şeye dikkat ettim." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)