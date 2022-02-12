Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler adına takımının ilk golünü kaydeden Enner Valencia, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Yıldız futbolcu, "Hangi pozisyonda oynarsak oynayalım hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıydık. Tanrıya şükürler olsun ki takımımın galibiyetine katkı sağladım İçinde bulunduğumuz durum, mutlu olduğumuz bir durum değil. Hepimiz bu durumdan çıkmak istiyoruz. Pozisyonları gole çevirme oranımız yüksek değil. Tersine çevirmek için uğraşacağız." ifadelerini kullandı.