Fenerbahçe yönetimi, yeni hocayı belirlemeden yabancı transferi gerçekleştirmeyi düşünmüyor ancak İtalyan basını bu hafta 2. defa Jose Callejon'un rotasının Fenerbahçe olacağını duyurdu.
İtalyanlar transferi duyurdu! Fenerbahçe ve Jose Callejon...
İtalyan basını, 35 yaşındaki yıldız futbolcu Jose Callejon'u Fenerbahçe'ye yazdı. Yeni bir meydan okumaya hazırlanan deneyimli oyuncunun, bonservis bedeli olmadan sarı-lacivertlilere geleceği kaydedildi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 06:40
Fotomaç'ın derlediği haberde, 35 yaşındaki oyuncunun Fiorentina ile kontratı bittikten sonra yeni bir meydan okumaya hazırlandığı belirtildi.
Net bir kanat oyuncusu arayan Kanarya'nın da onu almaya en yakın takım olduğu kaydedildi. Bonservis bedeli bulunmayan futbolcu ile prensip anlaşması yapılacak.