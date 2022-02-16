Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa süre içinde Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai için İngiltere'den flaş bir iddia daha geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai için dev transfer bütçesi! İşte o rakam...
İngiliz medyası West Ham'ın Fenerbahçeli Attila Szalai transferi için dev bir transfer bütçesi ayırdığını yazdı. Sky Sports'un haberine göre, West Ham'ın teknik patronu Moyes'in takımında görmek istediği Macar stoper için teklifini belirledi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları ve hazırlanan teklif... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa süre içinde Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai için İngiltere'den flaş bir iddia daha geldi.
Takvim'in derlediği Sky Sports'un servis ettiği habere göre, West Ham'ın devre arasında da gündemine gelen ancak transferi bitirilemeyen Fenerbahçeli Attila Szalai için sezon sonu yeniden devreye gireceği belirtildi.
Önümüzdeki yıl da David Moyes ile yola devam etmek isteyen Ada ekibinin, tecrübeli teknik adama dev bir transfer bütçesi ayırdığı ve Moyes'un da istediği ilk isimlerden birinin Szalai olduğu ifade edildi.