Yeniden bir kulüp takımının başına geçmek isteyen Löw'ü ikna etmek için başkan Koç görüşmeleri bizzat yürütüyor. Fotomaç'ın haberine göre, deneyimli çalıştırıcıya İngiltere ve İspanya'dan da teklifler olması en büyük engel. Löw tüm projeleri dinledikten sonra kararını bu yaz verecek.