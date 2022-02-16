Fenerbahçe'nin Konferans Ligi’nde karşılaşacağı Slavia Prag’ı eksik noktaları belli oldu. Çek temsilcisi bu sezon Avrupa kupalarında dış sahada oynadığı maçlarda galip gelemedi. Dört yenilgi, bir de beraberlik aldı. Kanarya Kadıköy’de bunu avantaja çevirip, rövanşa rahat gitmeli. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Elinde en gerçekçi hedef olarak Konferans Ligi kalan F.Bahçe yarın Slavia Prag'la önemli bir maça çıkacak. Yolculuğuna Avrupa Ligi'nde başlayan sarı-lacivertliler, E.Frankfurt ve Olympiakos'un ardından 3. olunca rotasını Konferans Ligi'ne kırmıştı.

Rakip hafife alınacak bir takım değil ancak deplasmandaki sonuçları Kanarya adına umut verici... Biri Şampiyonlar Ligi ön elemesi (Ferencvaros yenildi), Avrupa Ligi elemesi (L.Verşova yenildi), diğer 3'ü Konferans Ligi'nde (Feyenoord, M.Haifa yenildi, Union Berlin berabere kaldı) olmak üzere 5 maçta 4 yenilgi, bir beraberlik aldı. Takımın en değerli 3 oyuncusu 7'şer milyon Euro'luk piyasa değerleri ile Holes ve Olayinka…

TEKNİK DİREKTÖRLERİ İSTANBUL'A GELMEDİ

Takımın önemli isimlerinden olan Stanciu ise Çin'in Wuhan takımına imza attı. 31 maçta 8 golle takımın en golcü ismi durumundaki 23 yaşındaki Ondrej Lingr dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında geliyor. Olayinka, 24 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergilerken, sürati ve dribbling özelliğiyle fark yaratıyor. Holes ön liberodaki performansıyla takımı atağa çıkarmada etkili. Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul yolculuğu öncesi Slavia iki şok yaşadı. Teknik direktör Trpisovsky ile orta saha Masopust, sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı.

Slavia Prag, Konferans Ligi'nde grup maçlarını 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak Feyenoord'un ardından 2. tamamlayarak play-off'a yükseldi. Slavia Prag'ın güncel kadro değeri 66 milyon Euro… Fenerbahçe'nin bu alandaki değeri 135 milyon Euro.

Çoğunlukla 4-2-3- 1 sistemiyle sahaya çıkan Slavia Prag, Çekya Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Jindrich Trpisovsky'nin göreve gelmesiyle birlikte ciddi bir çıkış yakalayan takım, kendi liginde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösterdi. Prag ekibi, bu sezon 21 haftada 51 puan (16G/3B/2M) topladı. Aynı puana sahip Viktoria Plzen'in önünde 13 gol averajıyla liderlik koltuğunda oturuyor.