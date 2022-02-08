Transfer pazarının kapanmasına artık saatler kala Fenerbahçe'de hareketlilik arttı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, bir forvet ve sol bek almak için şartları zorlayan sarı-lacivertliler, Diego Costa ile Fabrizio Angileri konusunda girişimleri sürdürüyor. Boşta olan ünlü golcü Costa, Türkiye'de bir menajere yetki verdiğini belirterek, "Krasnodar ve Zenit'ten de teklif var. Menajerimin, Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre kararımı vereceğim" açıklamasını yaptı. Sambacı, Brezilya'dan dün İspanya'ya geldi.
Fenerbahçe'de hedef Diego Costa, Fabrizio Angileri ve Felipe Jonatan!
Süper Lig'de üst üste başarısız sonuçlar alan ve takıma bir sol bek takviyesi yapmak isteyen ancak Konan ile anlaşamayan Fenerbahçe, sol bek Angileri için River'a teklifini sundu. Diego Costa ise yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerden haber beklediğini söyledi. İşte Kanarya'da transferin son günü yaşanan gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Transfer pazarının kapanmasına artık saatler kala Fenerbahçe'de hareketlilik arttı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, bir forvet ve sol bek almak için şartları zorlayan sarı-lacivertliler, Diego Costa ile Fabrizio Angileri konusunda girişimleri sürdürüyor. Boşta olan ünlü golcü Costa, Türkiye'de bir menajere yetki verdiğini belirterek, "Krasnodar ve Zenit'ten de teklif var. Menajerimin, Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre kararımı vereceğim" açıklamasını yaptı. Sambacı, Brezilya'dan dün İspanya'ya geldi.
Sol bekte ise River Plate'den Fabrizio Angileri gündemde... Arjantin basını, Ghislain Konan ile anlaşamayan sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki Angileri için son bir atak yaptığını duyurdu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tangocu için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı duyurulurken, dört ay bekleyip, oyuncuyu haziran sonunda bedava kadrosuna katabileceği de ifade edildi. River Plate'in 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Angileri'nin takımdan ayrılmasına izin verebileceği kaydedildi.
JONATAN DİĞER ADAY
Fenerbahçe'nin Brezilyalı sol bek Felipe Jonatan için Santos'a da teklif yaptığı ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncu için kulübüyle pazarlıklarda ciddi bir sıkıntı yaşanmazken tıpkı Konan'daki gibi menajerlerin aşırı talepleri nedeniyle transferin çıkmaza girdiği bildirildi. Karşı taraf yumuşarsa bu transferin gerçekleşebileceği konuşuluyor.