Transfer pazarının kapanmasına artık saatler kala Fenerbahçe'de hareketlilik arttı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, bir forvet ve sol bek almak için şartları zorlayan sarı-lacivertliler, Diego Costa ile Fabrizio Angileri konusunda girişimleri sürdürüyor. Boşta olan ünlü golcü Costa, Türkiye'de bir menajere yetki verdiğini belirterek, "Krasnodar ve Zenit'ten de teklif var. Menajerimin, Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre kararımı vereceğim" açıklamasını yaptı. Sambacı, Brezilya'dan dün İspanya'ya geldi.

