Ferdi, bu sezon ise yaptığı patlamayla dikkatleri üzerine çekti. Ferdi'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Avrupa'dan birçok takımın kendisini takibe almasına neden oldu. Genç futbolcunun her geçen gün talipleri artıyor. Yönetim, Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atmak için sözlü anlaşmaya vardı. Ancak iş bir türlü resmiyete dökülemedi.