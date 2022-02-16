Ferdi Kadıoğlu, altyapısından yetiştiği Hollanda ekibi Nijmegen'deki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 2018'de başkan olan ve takımın başına Phillip Cocu'yu getiren Ali Koç, Hollandalı hocanın ısrarlarıyla genç yıldızı transfer etmişti. 22 yaşındaki oyuncu, ilk 3 sezonunda beklediği şansı bulamadı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Yeni sözleşme...
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merak konusu. Özellikle bu sezon sarı lacivertli formayla takımın en başarılı isimlerinden birisi olmayı başarak Ferdi'nin sezon sonu bitecek olan sözleşmesi henüz uzatılmadı. Ancak genç futbolcu cephesinden flaş bir gelişme öğrenildi. İşte detaylar...
Ferdi, bu sezon ise yaptığı patlamayla dikkatleri üzerine çekti. Ferdi'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Avrupa'dan birçok takımın kendisini takibe almasına neden oldu. Genç futbolcunun her geçen gün talipleri artıyor. Yönetim, Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atmak için sözlü anlaşmaya vardı. Ancak iş bir türlü resmiyete dökülemedi.
Bunun nedeni, Pereira'nın ayrılmasının ardından başlayan teknik adam arayışları ve ara transfer dönemindeki çalışmalar...