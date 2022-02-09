Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör hedefi olarak gösterilen Löw'den sonuç alınamama ihtimaline karşılık yönetimin, alternatif isimlerle görüştüğü de biliniyor. Başkan Ali Koç kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Hedefimizde 3 teknik adam var. İkisiyle parasal konuları görüşüyoruz. Bir hoca ile ilgili planlarımızda İsmail Kartal da var" demişti. İsmail Kartal'ın içinde olduğu planın Joachim Löw'ün takımın başına geçmesi olduğu bilinirken, diğer iki aday da Jorge Jesus ve Roger Schimdit olarak öne çıkmıştı.