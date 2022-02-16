FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Marcelo Bielsa hamlesi!

Fenerbahçe son dakika haberleri | Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Joachim Löw, Jorge Jesus ve Roger Schmidt gibi isimler gündeyken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Leeds United'ı çalıştıran Marcelo Bielsa ile görüşme gerçekleştirdi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 10:51 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022- 10:54