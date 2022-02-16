Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde Joachim Löw ismi, listenin en üstünde yer alırken Jorge Jesus ve Roger Schmidt de adaylar arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'den Marcelo Bielsa hamlesi!
Fenerbahçe son dakika haberleri | Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Joachim Löw, Jorge Jesus ve Roger Schmidt gibi isimler gündeyken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Leeds United'ı çalıştıran Marcelo Bielsa ile görüşme gerçekleştirdi. (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 10:51 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022- 10:54
Bilindiği gibi Ali Koç, son divan toplantısında "3 aday var, ikisiyle maaş pazarlığı seviyesine geçtik" bilgisini vermişti.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, İngiltere'de Leeds United'ı çalıştıran ve bu sezon istediği performansı yakalayamayan Bielsa'nın şartlarını sordu.