Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda ederken, Ozan Tufan'dan ise kötü haber geldi. Fenerbahçe'ye geri dönen oyuncu, devrenin son anlarında girdiği bir ikili mücadelede sonrası maçın ikinci yarısında oyuna devam edemedi.

Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, ara transferde ise Fenerbahçe 'ye geri döndü. Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk devrede elinden geleni yaptı. Devrenin son anlarında rakip ceza sahasına girmek üzereyken Milli futbolcu, Uğur Demirok'un müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyon sonrasında Ozan sakatlanırken, Kayseri 10 kişi kaldı. Yıldız oyuncu, ikinci yarıda kendini denese de 50. dakikada yerini Pelkas'a bıraktı.