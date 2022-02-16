Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanmasına yönelik transfer edilen Gedson Fernandes'in ardından, şimdi de Talisca iddiaları güçlenmeye başladı. Suudi Arabistan basını Al-Nassr FC forması giyen Talisca'nin sezon sonunda Al-Nassr kulübünden ayrılacağını ve adresin Türkiye olduğunu iddia etti.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Anderson Talisca için karşı karşıya geldi!
Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, siyah beyazlı takımın eski futbolcusu Anderson Talisca için yarışa girdi. Al-Nassr kulübünden ayrılacağı iddia edilen 28 yaşındaki oyuncunun yeni durağının Süper Lig olacağı ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Suudi basınına göre, Talisca için Türkiye'den iki kulüp ismi güçlü şekilde öne çıkıyor. Bunların başında da eski takımı Beşiktaş geliyor. Fenerbahçe de oyuncuyu isteyenler arasında.
TARAFTAR BASKI YAPIYOR
Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş taraftarının bu konudaki sosyal medya mesajlarını da sayfalarına taşıyıp, Siyah-beyazlıların Anderson Talisca için yaptığı baskıyı aktardı.