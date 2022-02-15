Avrupa kulüpleri Gustavo'nun yıllık maliyetini karşılamak istemiyor. Geçtiğimiz yıl başta Marsilya olmak üzere birçok kulüp Gustavo ile yakından ilgilenmesine rağmen bu sezon gelen teklifler de bıçak gibi kesilmiş durumda. Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuyu elinden çıkarması için maaşının bir bölümünü karşılaşmayı göze almak zorunda kalabilir.