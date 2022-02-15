Bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sorunu bir türlü çözülemedi. Yılda 3.5 milyon Euro (53 milyon TL) kazanan Brezilyalı ön libero ligde son 14 haftada sadece 3 karşılaşmada görev yapabildi.
Fenerbahçe'nin kayıp milyoneri Luiz Gustavo! Maliyeti can yakıyor
Fenerbahçe'den yılda 3.5 milyon Euro kazanan Luiz Gustavo son 14 lig maçında 3 kez forma giydi. Yıldız futbolcu, bunların sadece 1'inde 90 dakika oynadı. Deneyimli orta sahaya yüksek maliyeti nedeniyle Brezilyalı'ya gelen teklifler bıçak gibi keilsmiş durumda. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 06:40
Takvim'in haberine göre, 6 maçı sakatlıklar nedeniyle kaçıran Gustavo, buna karşılık son 5 maçta kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamadı.
Gustavo, oynadığı 3 maçın sadece 1'inde 90 dakika sahada kaldı. 34 yaşındaki Gustavo'nun 2023 haziranına kadar sözleşmesi var. Ancak, Fenerbahçe yüksek maliyeti nedeniyle oyuncusuna takım bulmakta zorlanıyor.