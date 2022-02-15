Süper Lig'e bu sezon Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Portekizli hocayla umduğunu bulamamış ve yollar ayrılmıştı. Sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile söz kesen sarı-lacivertliler, yeni sezon için hoca arayışlarını sürdürüyor.
Fenerbahçe’de son aday Mircea Lucescu!
Fenerbahçe son dakika haberi | Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'a, bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran şu anda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'da teknik direktörlük yapan Mircea Lucescu ismi önerildi. (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 12:08
Başkan Ali Koç'un teknik direktör listesinde Joachim Löw, Jorge Jesus ve Roger Schmidt gibi önemli isimler bulunurken sürpriz bir hoca adayı gündeme geldi.
Yeni Asır'ın haberine göre teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Mircea Lucescu ismi gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un danışmanlarından birinin Rumen hocayı Koç'a önerdiği ifade edildi.