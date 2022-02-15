Fenerbahçe’de son aday Mircea Lucescu!

Fenerbahçe son dakika haberi | Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'a, bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran şu anda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'da teknik direktörlük yapan Mircea Lucescu ismi önerildi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 12:08