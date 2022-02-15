Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Aston Villa'dan kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altından kalan Samatta, sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Royal Antwerp'a kiralanmıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Antwerp'ten flaş Samatta kararı! Geri mi dönüyor?
Antwerp'in Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbwana Ally Samatta'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı kaydedildi. Belçika basını, performansıyla beklentileri karşılayamayan Tanzanyalı futbolcunun sezon sonunda geri gönderileceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 06:40
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Samatta, bu sezon başında benzer beklentilerle kiralandığı Antwerp'te de istenilen performansı gösteremezken Belçika ekibi, sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
Voetbal 24'ün haberine göre, Belçika ekibi, Samatta'nın performansı sonrası satın alma maddesini kullanmayı düşünmüyor.