Fenerbahçe yükseliş peşinde! Kadroda rotasyon sinyali
Kötü gidişata son veren Fenerbahçe seriye yakalamak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Giresun’da sergiledikleri oyundan memnun kaldı. Kartal, bu oyunu geliştirmeleri durumunda UEFA Konferans Ligi’nde turu geçeceklerini belirtti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 06:40
KADRODA MİNİ ROTASYON
Kaleci Altay'ın sakatlığının ardından sahalara iyi bir dönüş yapması, Valencia'nın yeniden gollerine başlaması takımda moral ve inancı artırırken, Prag'a karşı sahaya çıkacak onbir merak konusu... İsmail Kartal'ın savunmada Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi dörtlüsünü koruması bekleniyor. Orta sahada son maçtaki Jose Sosa, Miha Zajc ve Mert Hakan üçlüsünden Sosa'nın yerine Ozan Tufan'ın monte edilme ihtimali yüksek. Hücum hattında ise Osayi Samuel, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia formaya yakın.