Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Utku Büyükköse, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını açıkladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Utku Büyükköse Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Utku Büyükköse, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı. Genç futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 17:58
17 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 yıldır içinde bulunduğum Fenerbahçe kulübünden karşılıklı olarak anlaşıp ayrılmış bulunmaktayım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İki taraf içinde hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
UTKU BÜYÜKKÖSE KİMDİR?
8 Eylül 2004'te dünyaya gelen Utku Büyükköse, futbola Altınordu altyapısında başladı. Genç futbolcu, 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geçen sezon Fenerbahçe U17 takımında oynayan Utku Büyükköse, sezon başında U19 takımına yükseldi.
Bu sezon U19 Süper Ligi'nde çıktığı 2 maçta 29 dakika süre alan 17 yaşındaki forvet, gol ve asist katkısı üretemedi.