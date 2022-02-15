Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasını İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği açıklandı.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 12:26 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022- 12:35
Fenerbahçe'nin 17 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Slavia Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasının hakemi açıklandı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 32 turunda karşılaşacağı Slavia Prag mücadelesini İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
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