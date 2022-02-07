Watford'dan geri dönen Ozan Tufan ilk maçında yüzde 80 pas isabet oranı yakaladı. İkinci yarıda İrfan Can'ın yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, karşılaşmayı 4'te 3 adam geçme, 1 şut ve 1 top kapma istatistikleri ile tamamladı.

Watford'dan geri dönen Ozan Tufan ilk maçında yüzde 80 pas isabet oranı yakaladı. İkinci yarıda İrfan Can'ın yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, karşılaşmayı 4'te 3 adam geçme, 1 şut ve 1 top kapma istatistikleri ile tamamladı. Girdiği 7 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Tufan, takıma tam uyum sağladığında eskisi gibi etkili olacağını gösterdi.