Watford'dan geri dönen Ozan Tufan ilk maçında yüzde 80 pas isabet oranı yakaladı. İkinci yarıda İrfan Can'ın yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, karşılaşmayı 4'te 3 adam geçme, 1 şut ve 1 top kapma istatistikleri ile tamamladı. Girdiği 7 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Tufan, takıma tam uyum sağladığında eskisi gibi etkili olacağını gösterdi.
Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan'dan vasat start!
Watford'dan geri dönen Ozan Tufan ilk maçında yüzde 80 pas isabet oranı yakaladı. İkinci yarıda İrfan Can'ın yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, karşılaşmayı 4'te 3 adam geçme, 1 şut ve 1 top kapma istatistikleri ile tamamladı.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 06:40