Fenerbahçe'de Berisha şoku! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de büyük umutlarla kadroya dahil edilen Berisha bir türlü beklenilen verimi gösteremedi. Sarı-lacivertlilerin Alman forveti için, "Gol değil, kaçırma üstadı" yorumları yapılmaya başlandı. 23 yaşındaki oyuncunun böyle devam etmesi halinde sezon sonunda taliplisine satılma ya da başka bir takıma kiralanma ihtimali artıyor.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 06:40