Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe Anadolu Efes maçı CANLI İZLE

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe Anadolu Efes maçı CANLI İZLE

Bitci Erkekler Türkiye Kupası dev bir finale sahne oluyor. Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Bursa'daki Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 11:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022- 16:03