Süper Lig'de zirveden uzak kalan Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler özellikle iç transferde Ferdi Kadıoğlu için girişimlerini sürdürüyor. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin uzatılması için yönetim görüşmeleri hızlandıracak. Fotomaç'ın derlediği haberine göre önümüzdeki günlerde müjdeli haberin gelmesi bekleniyor. Genç oyuncunun, Brighton ile anlaştığı iddiaları taraftarları endişelendirirken İsmail Kartal, "Ferdi bizim evladımız, yeni kontrat konusunun en kısa zamanda olumlu olarak sonuçlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.