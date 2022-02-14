Fenerbahçe'de gözler Ferdi'ye çevrildi! Sözleşmesi...

Süper Lig'de zirveden uzak kalan Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler özellikle iç transferde Ferdi Kadıoğlu için girişimlerini sürdürüyor. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 06:40