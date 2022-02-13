Fenerbahçe'de Altay Bayındır 3.5 ay aradan sonra kaleyi Berke Özer'den teslim aldı. 11. haftada deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanan ve omzundan operasyon geçiren sarı-lacivertli file bekçisi başarılı bir dönüş yaptı. Doksan dakika sahada kalan 23 yaşındaki eldiven, 2. dakikada Chiquinho'nun golüne engel olamadı. Ancak sonrasında etkili bir performans ortaya koydu. 4 önemli kurtarış yaparak Giresunspor'un hızını kesti. Takımı da 2 gol atınca galibiyet geldi. Altay'ın etkili oyunu savunmaya da güven getirdi