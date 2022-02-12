Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe, Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken, ikinci yarının başında oyuna dahil olan Serdar Dursun, sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlandı.

OYUNDAN ÇIKMAK İSTEMEDİ

Bir süre daha maça devam eden ve oyundan çıkmak istemeyen tecrübeli forvet, 57. dakikada yerini Mergim Berisha'ya bıraktı.

ELMACIK KEMİĞİNDE KIRIK ŞÜPHESİ

Serdar Dursun'un yapılan ilk kontrolleri sonrası elmacık kemiğinde kırık şüphesi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)