Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamalarından satır başları;

"Antalya kampımız verimli geçti. Bütün takım orada yapmak istediklerimizle ilgili çok güzel 1 hafta geçirdik. Kampla ilgili oyuncularımızdan olumlu geri bildirimler aldık. Üstüne koyarak antrenmanda belirgin bir şekilde oyuncularım bunları gösteriyorlar."

"Bu ligde her maç zor. Artık kolay maç yok. Kazanmak istiyoruz. Onların da ortaya koyduğu bir irade var. İnşallah taraftarlarımızı 3 puanı alarak mutlu bir şekilde evlerine göndeririz."

"Kadro içinde o bölgelerde oynayacak, en yatkın oyuncuları değerlendirmeyi düşünüyoruz. Onları bu mevkilere adapte ettik. Sahaya çıkan 11'le Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde mücadelemizi vereceğiz."