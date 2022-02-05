Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç, teknik direktör gündemine de değinerek, "Geldiğimiz nokta itibarıyla belirlediğimiz 3 hocayla görüşme müzakereleri devam etmektedir. İkisi ile parasal konularını müzakere etme aşamasına geldik" dedi.

Ali Koç sözlerinin devamında, "Bu insanlar hemen para pul konuşmuyor konsept, kurul, vizyon ne yapmak istiyorsunuza bakıyorlar. Maçlar seyrediliyor ve bu yüzden biz de arzu etmemize rağmen İsmail hocayı da getirdikten sonra bu konuda acele etmeden en sağlıklı kararı verebilmek için devam ediyoruz. Şöyle düşünecektir demin bahsettiğim zihniyet; hoca varken başta böyle konuşulur mu diye. İsmail Kartal bütün bu gerçekleri bilerek, kendisine anlatılarak, kendisi de bu parçaya dahil olabilir, biliyor ve anlattık buna rağmen kayıtsız şartsız Fenerbahçe'mize geldi ona bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.