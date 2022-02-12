Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Giresunspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Serginho, Chiquinho, Diabate, Umut Nayir.
Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Nazım, Osayi, Ferdi, Zajc, Mert, Sosa, Rossi, Valencia.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, GZT Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Miguel Crespo ile sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo, karşılaşmada görev yapamıyor.
GİRESUNSPOR'DA 3 EKSİK
GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer, tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ ve kadro dışı bırakılan Sankhare, bu karşılaşmada forma giyemiyor.