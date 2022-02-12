Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Giresunspor maçı öncesi konuştu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

"Oynadığımız maçlara bakarsak iyi mücadele eden iyi futbol oynayan bir takım durumundayız. Bir türlü sakatlardan bir araya gelemiyoruz ama bahanelere girmiyoruz. Her maç Fenerbahçe'ye yakışır oyun oynamak istiyoruz. Buraya kazanmaya geldik."

"Ben oyuncularıma güveniyorum, inanıyorum. Yaptığımız taktik idmanlarda eksiklerimizi konuştuk, çalıştık. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Birkaç maç üst üste galibiyet alırsak oyuncularım daha moralli olacak ve daha iyi sonuçlar alacağız."