Giresunspor - Fenerbahçe maçı CANLI (Giresunspor - Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Son olarak ligde Başakşehir'e mağlup olan sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak 3 puan hasretine son vermek istiyor. Öte yandan Karadeniz temsilcisi ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanların peşinde. Giresunspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 16:18