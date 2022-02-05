Ara transfer döneminde hem kadrosunu güçlendirmek hem de önümüzdeki sezonun güçlü kadrosu için ilk adımları atmak isteyen Fenerbahçe, bir dünya yıldızına kancayı takmış durumda. Fenerbahçe, Brezilya Ligi takımlarından Atletico MG takımı ile olan sözleşmesi ocak ayında sona eren Diego Costa için ciddi bir mesai harcıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Diego Costa için sıkı pazarlık! İşte ücret talebi...
Süper Lig'de İsmail Kartal göreve geldikten sonra toparlanmaya başlayan Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim geldi. Sarı-lacivertliler Diego Costa için devreye girerken alacağı ücret konusunda sıkı pazarlıklara başladı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Brezilya basınına göre Diego Costa Fenerbahçe ile anlaşmış durumda. Ancak gelen son bilgilere göre bazı pürüzler de var. Takvim'in haberine göre; 33 yaşındaki Diego Costa, Fenerbahçe'den 2.5 yıllık garanti sözleşme talep ediyor. Sarı-Lacivertli yönetim ise böyle bir riski almak istemiyor.
Sarı- Lacivertli kurmaylar önce 6 aylık bir sözleşme ardından da opsiyon maddesinin devreye girmesini istiyor. Bir başka deyişle Fener yönetimi Diego Costa'nın önce çubuklu forma altındaki performansını görmekten yana. Oyuncunun menajeri ile görüşmelerin devam ettiği önümüzdeki hafta içinde müspet ya da menfi kesin durumun ortaya çıkacağı ifade ediliyor.