Brezilya basınına göre Diego Costa Fenerbahçe ile anlaşmış durumda. Ancak gelen son bilgilere göre bazı pürüzler de var. Takvim'in haberine göre; 33 yaşındaki Diego Costa, Fenerbahçe'den 2.5 yıllık garanti sözleşme talep ediyor. Sarı-Lacivertli yönetim ise böyle bir riski almak istemiyor.