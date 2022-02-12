Tecrübeli forvet Diego Costa, uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer almıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Costa ile ilgili şok gerçek! Fenerbahçe'yi kandırmaya çalıştı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz günlerde sona eren ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Diego Costa ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Rus gazeteci Vasily Utkin, İspanyol golcünün sarı-lacivertli takıma transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ara transfer döneminde bu işin bitmesi beklenirken Fenerbahçe transferden çekildi.
ADI BAHİS SKANDALINA KARIŞTI
Diego Costa'nın adı ise bahis skandalına karıştı ve Brezilya'da soruşturma kapsamına alındı.