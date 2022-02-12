Fenerbahçe, Süper Lig'den sonra Türkiye Kupası'na da havlu atarken tam anlamıyla tükenmiş bir görüntü verdi.
Ender Bilgin'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında çarpıcı yazı!
Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Ender Bilgin, çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Bu sezon özellikle Süper Lig'de taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan 3 büyükleri eleştiren Bilgin, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...
Doktorlar "Tükenmişlik Sendromu" konusunu anlat��rken, "Kişinin kariyerinden aldığı keyfi ve başarı duygusunu azaltan, kimliğini kaybettiğine inanmasına yol açan zihinsel ve fiziksel tükenme durumudur" diyor.
Maalesef Fenerbahçe futbol takımının durumu tam anlamıyla böyle. Fenerbahçe Süper Lig'den sonra Kupa'ya da havlu atarken tam anlamıyla tükenmiş bir görüntü verdi. İşin kötüsü İsmail Hoca da geldiğinden beri bu tükenmişliğe merhem olmayı başaramadı.