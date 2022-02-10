Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en etkili silahlarından biri olan Dimitrios Pelkas, bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. Eski teknik direktör Vitor Pereira ile yıldızı bir türlü barışmayan ve forma şansı bulmakta zorlanan Pelkas, İsmail Kartal döneminde formayı kapsa da, performansıyla takımını memnun edemedi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'ta flaş gelişme! Yollar ayrılıyor mu?
Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Kayserispor'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de, Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı. Sarı-lacivertli yönetim 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu sezon sonunda gönderme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberleri)
KİMSE BEKLEMİYORDU
Akşam'ın haberine göre; Vitor Pereira ile arası bozuk olan ve Portekizli teknik adamın ayrılığı sonrası uçuşa geçmesi beklenen Pelkas'ın bu hali herkesi şaşkına çevirirken, başarılı orta sahanın yönetimle de aranının açıldığı öğrenildi.
YÖNETİM KARARINI VERDİ, PELKAS YOLCU
Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetten aldığı rapor doğrultusunda Pelkas'ı satmaya karar verdi. 2023 yazında sözleşmesi bitecek olan ve 1 yıl da opsiyonu bulunan Yunan oyuncu için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak, 28 yaşındaki oyuncu tatmin eden bir teklif gelmesi halinde kesin olarak satılacak.