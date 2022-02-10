FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz iddia! Attila Szalai transferi için söz verdiler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer dönemini durgun geçiren ve yalnızca sezon başında Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı yeniden kadrosuna dahil eden Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basını, Premier Lig kulübünün Attila Szalai için sezon sonunda harekete geçeceğini öne sürdü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022- 12:14