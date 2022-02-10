Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki savunmacı, hem sarı lacivertli formayla hem de Macar Milli Takımı'nda gösteridiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz iddia! Attila Szalai transferi için söz verdiler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer dönemini durgun geçiren ve yalnızca sezon başında Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı yeniden kadrosuna dahil eden Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basını, Premier Lig kulübünün Attila Szalai için sezon sonunda harekete geçeceğini öne sürdü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Chelsea başta olmak üzere İtalya ve İspanya'dan da birçok takımın ilgilendiği Attila Szalai'yi beklediği bonservis bedeli gelmediği takdirde satmama kararı almıştı.
WEST HAM'DAN MOYES'A SZALAI SÖZÜ
İngiliz basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Premier Lig ekibi West Ham United, teknik direktörü David Moyes'a flaş bir transfer sözü verdi.