Fenerbahçe'den Charalampos Lykogiannis'e sürpriz teklif!

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem sol bek konusu. Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre Serie A'da Cagliari forması giyen Charalampos Lykogiannis'e 2024 yılına kadar sözleşme teklif etti. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 06:40