Hiç çalışmasa bile çok ciddi geliri var. Corinthians'ın bu kazançın üzerinde bir ödeme yapmasına imkan yok... Burası çok açık ve net!" ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler'in eski teknik direktörü Vitor Pereira, aylık 150 bin Euro kazanıyor.