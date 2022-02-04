Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Joachim Löw oluyor... İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; 62 yaşındaki Alman hoca, sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Joachim Löw'de mutlu sona ulaştı! İşte imza atacağı tarih...
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'ye, asıl hedef olan Joachim Löw'den müjdeli haber geldi. Uzun süredir başkan Ali Koç'un bizzat görüştüğü Alman teknik adam, Kanarya'ya 'Evet' dedi. İşte Joachim Löw'ün imza atacağı tarih ve detaylar...
Fotomaç'ın derlediği habere göre; tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezon öncesi yaz aylarında takımın başına geçecek ve şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracak. 2006 yılından 2021'e kadar Almanya A Milli Takımı'nı çalıştıran kurt hoca, 2014 senesinde ülkesine Dünya Kupası'nı getirmişti.
Daha önce Alman basınının da duyurduğu Löw'ün transferinin İngiliz medyasında da yer alması, bu dev birlikteliğin artık kesinleştiği şeklinde yorumlandı.