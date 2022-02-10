Bu sezon istedikleri gibi bir sezon geçiremeyen ve zirvenin bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın adı bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve kariyerini Arsenal'de sürdüren Mohamed Elneny ile anılmıştı.
Mohamed Elneny'nin menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz günlerde sona eren 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Mohamed Elneny'nin menajeri Alan Nazmy, iki dev kulübün oyuncusunu istediğini açıkladı. Nazmy, oyuncusunun transferinin neden gerçekleşmediğine de açıklık getirdi. İşte detaylar...
Süper Lig'in iki dev kulübünün, Elneny için girişimlerde bulunduğu iddia edilmiş ancak transferi gerçekleşmeyen Mısırlı futbolcu takımında kalmıştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon için Mohamed Elneny'e teklif yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, yıldız futbolcunun menajeri Alan Nazmy, oyuncusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.