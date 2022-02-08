HEM SAKATLIK HEM HASTALIK!



Sabah'ın haberine göre Mehmet Ekici için Trabzonspor ile büyük gerilim yaşanmış, oyuncu Fenerbahçe'ye gelebilmek için 6 ay boyunca futbol oynamama riskini göze almıştı. 2017 yılında geldiği sarı-lacivertli takımdaki ilk sezonunda 4 önemli sakatlık yaşayarak neredeyse hiç oynamamıştı. İrfan Can Kahveci de benzer şanssızlığı yaşıyor. Fenerbahçe'ye Başakşehir'den geldiğinde sakatlığı devam eden milli oyuncu, ardından Koronavirüs'e yakalandı. Geçen sezonun sonunda uyluğundan sakatlanan İrfan, bu yıl ise sırasıyla 2 kez adale, son olarak da omuz sakatlığı yaşadı. Ekici şu anda hiçbir takımda forma giymiyor.