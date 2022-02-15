Fanatik'in Voetbal Nieuws'den derlediği haberde, Anderlecht'in bunu bir fırsat transferi olarak gündeminde tuttuğu belirtiliyor. Çünkü Anderlecht'in başarılı kalecisi Hendrik Van Crombrugge, son dönemde olduğu gibi yine önemli ekiplerin gündeminde yer alıyor. Onun ayrılık ihtimaline karşılık Berke Özer'in gündemde olduğu aktarılmakta.