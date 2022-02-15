Fenerbahçe 'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden Berke Özer'in durumu merak ediliyor. Berke için 2019-21 yılları arasında Westerlo forması giydiği Belçika'da da harekete geçilmiş durumda.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Berke Özer 6 milyon Euro'ya satılmadı bedava gidebilir
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Berke Özer'in, geçtiğimiz yıl 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika Ligi takımlarından Genk'e satılmadığı ve bu sezon sonunda bonservissiz şekilde Anderlecht'e transfer olacağı iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fanatik'in Voetbal Nieuws'den derlediği haberde, Anderlecht'in bunu bir fırsat transferi olarak gündeminde tuttuğu belirtiliyor. Çünkü Anderlecht'in başarılı kalecisi Hendrik Van Crombrugge, son dönemde olduğu gibi yine önemli ekiplerin gündeminde yer alıyor. Onun ayrılık ihtimaline karşılık Berke Özer'in gündemde olduğu aktarılmakta.
Berke'nin Westerlo formasıyla harika bir performans sergilediğini ve o dönemde 1B Pro Lig'in en iyi kalecisi olduğu ifade ediliyor.