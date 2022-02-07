Fotomaç'ın haberine göre; Alman çalıştırıcıyla görüşmelerde son aşamaya gelinirken, transferle ilgili de bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Kanarya'nın Löw'ün isteği üzerine Bayern Münih'te az süre alan Choupo-Moting'i kiralamak istediği bildirildi.