Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında birkaç bölgeye takviye yaparak yoluna devam etmek isteyen sarı lacivertliler için o bölgelerden birisi de sol bek. Bir süredir görüşmelerin sürdüğü Ghislain Konan ile henüz el sıkışılamazken, Kanarya alternatiflere yönelmeye başladı. İşte detaylar...

Sol bek için Ghislain Konan bekleyişi devam ediyor. Reims ile 1.5 milyon euro'ya anlaşan Fenerbahçe, Fildişili oyuncuya teklifini iletti. Ancak menajeri 1 milyon euro imza parası talebini sürdürüyor. İkna görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı. Diğer aday Nico Sculz'un da Dortmund'da kalacağı belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin, Uğur Çiftçi için Sivasspor'la temaslara başladığı ifade edildi.