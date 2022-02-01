Sol bek için Ghislain Konan bekleyişi devam ediyor. Reims ile 1.5 milyon euro'ya anlaşan Fenerbahçe, Fildişili oyuncuya teklifini iletti. Ancak menajeri 1 milyon euro imza parası talebini sürdürüyor. İkna görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı. Diğer aday Nico Sculz'un da Dortmund'da kalacağı belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin, Uğur Çiftçi için Sivasspor'la temaslara başladığı ifade edildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Temaslar kuruldu! Fenerbahçe'nin sol bek gündeminde Uğur Çiftçi var
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında birkaç bölgeye takviye yaparak yoluna devam etmek isteyen sarı lacivertliler için o bölgelerden birisi de sol bek. Bir süredir görüşmelerin sürdüğü Ghislain Konan ile henüz el sıkışılamazken, Kanarya alternatiflere yönelmeye başladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 06:40