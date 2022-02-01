FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Arjantinli golcü! Gündemde Lucas Alario var

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Süper Lig'de yarışı sürdürmek ve UEFA Konferans Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya'nın gündemine yıldız bir isim geldi. Kanarya'nın Leverkusen formasını giyen Arjantinli yıldıza kanca attığı belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 06:40