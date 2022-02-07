Kanarya, Kadıköy'de eski günlerini arıyor. Sahasında Başakşehir'e yenilerek zirvenin 20 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, son 2 sezonda iç sahada galibiyete ulaşmakta zorlanıyor. Uzun yıllar 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganıyla rakiplerine zorlu deplasmanlar yaşatan Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki son 32 maçında 17 galibiyette kaldı. Yüzde 53'lük galibiyet oranı yakalayabilen Kanarya, evindeki 5 maçtan beraberlik, 10 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Kadıköy'de eski günleri arıyor!
Kanarya, Kadıköy'de eski günlerini arıyor. Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Başakşehir'e yenilerek zirvenin 20 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, son 2 sezonda iç sahada galibiyete ulaşmakta zorlanıyor.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 06:40