Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği İrfan Can Kahveci bir kez daha sakatlandı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şanssızlığı! 6 sakatlık 19 maç...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldiği Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilere, büyük umutlarla transfer olan İrfan Can Kahveci, oynanan mücadelede eski takımına karşı sakatlandı. Milli oyuncu, Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle 19 maç kaçırdı. Yeniden sakatlanan İrfan Can'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belirsizliğini koruyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki milli futbolcu, sakatlıklardan ötürü 6. kez sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'ye geldiğinde sakatlığı bulunan İrfan Can, 5 lig ve 1 kupa maçında üst adale yırtığı nedeniyle oynayamadı.
ŞAMPİYONLUĞUN KAÇTIĞI MAÇTA SAKATLANDI
Yavaş yavaş form tutan İrfan Can Kahveci, üst üste 2 asist yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırdığı Sivasspor maçının 9. dakikasında sakatlandı ve son hafta oynanan Kayserispor maçında forma giyemedi.