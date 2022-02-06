Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şanssızlığı! 6 sakatlık 19 maç...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldiği Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilere, büyük umutlarla transfer olan İrfan Can Kahveci, oynanan mücadelede eski takımına karşı sakatlandı. Milli oyuncu, Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle 19 maç kaçırdı. Yeniden sakatlanan İrfan Can'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belirsizliğini koruyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 10:00